Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Werkzeug aus Container gestohlen

Melle (ots)

Vor einer Schule an der Grönbeberger Straße geriet zwischen Donnerstagnachmittag (16.15 Uhr) und Freitagmorgen (08 Uhr) ein Baucontainer ins Visier unbekannter Täter. Diese machten sich gewaltsam an dem Schloss zu schaffen und stahlen aus dem Inneren des Containers Werkzeug der Marke "Makita". Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

