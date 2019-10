Polizei Paderborn

POL-PB: Drei ältere Autos gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Freitag (25.10.2019) sind in Elsen und in Paderborn zwei ältere BMW und ein Porsche entwendet worden. Zwei Fahrzeuge waren mit einem keyless-go-System ausgestattet.

Am Freitag um 07.20 Uhr fiel der erste Autodiebstahl an der Nesthauser Straße in Elsen auf. Ein schwarzer 3er BMW Kombi hatte seit dem Vorabend um 18.30 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus des Autobesitzers gestanden. Über Nacht wurde der zehn Jahre alte BMW-Touring mit M-Ausstattung gestohlen.

An der Josefstraße entdeckte der Besitzer eines schwarzen BMW X5 zwanzig Minuten später den Diebstahl seines SUV. Den acht Jahre alten Wagen hatte er am Abend gegen 20.00 Uhr in der Einfahrt vor der Garage seines Einfamilienhauses abgestellt.

In Paderborn an der Adolf-Kolping-Straße bemerkte der Besitzer eines schwarzen Porsche Cayenne gegen 08.30 Uhr, dass sein Fahrzeug nicht mehr in der Hauseinfahrt stand, wo er am Donnerstagabend um 21.00 Uhr geparkt worden war. Während die beiden entwendeten BMW-Modelle über ein keyless-go-System verfügten, dessen Funkwellen die Täter vermutlich für den Diebstahl nutzen konnten, war der sieben Jahre alte Porsche mit einer herkömmlichen Zentralverriegelung ausgestattet.

Alle entwendeten Fahrzeuge hatten Paderborner-Zulassungskennzeichen.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

