Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - 58 Verkehrsverstöße festgestellt

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Bei ihren wöchentlichen Schwerpunktkontrollen hat die Kreispolizeibehörde Paderborn 58 Verstöße festgestellt. Die Kontrollen am Donnerstag erstreckten sich über das gesamte Kreisgebiet und nahmen speziell das Thema Ablenkung in den Fokus.

Unterwegs waren die Polizeibeamtinnen und -beamten unter anderem in Lichtenau, Kleinenberg, Salzkotten, Paderborn sowie auf der K 28 und auf der L 776 in Büren. Dabei erwischte sie 15 Autofahrern, die lieber auf ihr Handy statt auf den Straßenverkehr schauten. Ihnen drohen nun ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Fünf Autofahrer waren nicht angeschnallt, 34 zu schnell unterwegs. Ein Fahrer überquerte die Straße trotz roter Ampel. Auch drei Radfahrer verhielten sich nicht regelgerecht.

Die wöchentlichen Schwerpunktkontrollen sind Teil des Behördenschwerpunktes #PassAuf!, mit dem sich die Polizei für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr einsetzt.

