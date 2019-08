Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer vernichtet Lagerhalle, 100 Einsatzkräfte im Einsatz Ergänzung zur OTS-Meldung vom 13.08.2019

Brux, in der Bergstraße, kam es Heute (13.08. 2019) zu einem Großfeuer auf einem Bauernhof. Westensee / Ortsteil Brux - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 13.08.2019, 19:23 Uhr Feuer (FEU 00), 19:36 Uhr Feuer 2 (FEU 2) 19:38 Uhr Feuer 3 (FEU 3) Im Ortsteil Brux der Gemeinde Westensee brannte am Dienstagabend eine ca. 30x20m Lagerhalle auf einem Bauernhof. In der Lagerhalle befanden sich klein Geräte und Strohballen. Die Rauchsäule war Kilometer weit zu sehen. Die Feuerwehren mussten mehrere hundert Meter Schläuche verlegen. Neben der Brandbekämpfung wurden auch die nebenstehenden Gebäude geschützt, so dass den darin befindlichen Tieren nichts passierte. Insgesamt waren 7 Feuerwehren aus Westensee, Brux, Wrohe, Felde, Bredenbek, Krummwisch und Nortorf im Einsatz. Es wurden 7 Strahlrohre eingesetzt um den Brand unter Kontrolle zu bringen, die Feuerwehr Nortorf war mit der Drehleiter im Einsatz und einen Standmonitor (Wasserwerfer). Außerdem waren rund 30 Kameradinnen und Kameraden unter Atemschutz im Einsatz. Da die Halle teileingestürzt war, wurde das Dach mittels Radlader und Bagger abgetragen. Die Löscharbeiten werden sich noch bis in den frühen Morgen (Mittwoch 14.08.2019) ziehen. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und wird die Ermittlungen aufnehmen. Zur Schadenshöhe sowie Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

