Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer auf einem Recyklinghof in Gammelby, 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Rendsburg (ots)

Gammelby, Birkenseer Weg, kam es Heute (08.08.2019) zu einer unklaren Rauchentwicklung auf einen Recyclinghof.

Gammelby - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 08.08.2019, 18:25 Uhr Feuer (FEU 00)

In Gammelby kam es am Donnerstagabend zu einem Feuer. Gegen 18:25 Uhr wurden die ersten Kräfte Gammelby, Bohnert und Kosel alarmiert. Nach erster Erkundung stellte sich heraus, dass auf dem Recyclinghof ca. 100m Organische Materialien brennen. Daraufhin wurden weitere Kräfte aus Barkelsby und Fleckeby nachgefordert. Es waren insgesamt 6 Atemschutztrupps und 8 Strahlrohre im Einsatz. Der Recyclinghof Betreiber unterstützte die Löscharbeiten in dem er das Material mit Bagger und Radlader auseinandergezogen hat. Die Einsatzkräfte sind aktuell noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, diese werden noch bis ca. 21:30 Uhr andauern, laut stellv. Amtswehrführer Thomas Beerbaum. Über die Schadenshöhe sowie Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

