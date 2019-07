Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in Kleingartenanlage Büdelsdorf, Rickerter Weg II, kam es Heute (27.07.2019) zu einem Feuer in einer Kleingartenanlage.

Rendsburg (ots)

Büdelsdorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 27.07.2019, 00:36 Uhr Feuer (FEU 00)

In Büdelsdorf kam es in der Nacht zum Sonnabend zu einem Feuer. Gegen 0:36 Uhr wurden die ersten Kräfte aus Büdelsdorf alarmiert. Nach erster Erkundung stellte sich heraus, dass drei Gartenlauben in der Kleingartenanlage "Ruhwinkel" brennen. Daraufhin wurden weitere Kräfte aus Rendsburg und Rickert nachgefordert. Da die Gartenlauben mittig auf der Anlage waren, mussten Schläuche über mehrere hundert Meter zum Brandobjekt verlegt werden. Die Feuerwehren gingen mit mehreren Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung vor. Der Einsatz für die rund 70 Einsatzkräfte ging bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde dabei niemand. Über die Schadenshöhe sowie Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

