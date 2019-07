Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Polizei kontrolliert Autos und Personen am Platz der Wiedervereinigung

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Am Dienstag (23. Juli 2019) hat die Polizei im Rahmen des "Präsenzkonzepts Innenstadt" zwischen 17 und 1 Uhr Autos und Personen kontrolliert.

Dabei ging es vorranging um getunte Autos sowie die Personengruppe, die sich häufig am Platz der Wiedervereinigung aufhält. Dort erteilte die Polizei 21 Personen einen Platzverweis. Die Beamten haben den Alkoholkonsum sowie das Urinieren in der Öffentlichkeit unterbunden. Drei Personen erhielten eine Anzeige wegen Drogenbesitzes und zwei Männer wurden festgenommen, weil sie per Haftbefehl gesucht wurden.

Für den Schwerpunkt "Tuning" errichteten die Beamten eine Kontrollstelle auf dem Nauenweg. Drei Autos wiesen erhebliche technische Mängel auf, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Drei Autofahrer telefonierten während der Fahrt mit ihrem Handy, drei Weitere waren nicht angeschnallt und einer fuhr verbotswidrig in die Umweltzone. (623)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell