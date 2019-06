Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Weißer Peugeot 508 gestohlen

Bild-Infos

Download

Burbach (ots)

In Burbach ist es in der Montagnacht(10.06.2019) gegen 00:10 Uhr zum Diebstahl eines Fahrzeuges gekommen. In der Freier-Grund-Straße stahlen unbekannte Täter einen weißen Peugeot 508 vom Gelände eines Autohauses. Laut ersten Zeugenaussagen wurde der zum Verkauf stehende Pkw zur Tatzeit mit dem Kennzeichen AK-N234 geführt. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bzw. zum Verbleib des entwendeten Autos unter der Telefonnummer 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell