Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu weißem Transporter gesucht

Paderborn (ots)

(jk) Nach dem Einbruch in einen Garten- und Landwirtschaftsmarkt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Randebrockstraße in Paderborn, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu einem weißen Transporter geben können. Das Fahrzeug, von dem das Kennzeichenfragment "M-TO" bekannt ist, soll sich zur Tatzeit zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr in der Nähe des Einbruchortes aufgehalten haben. Die unbekannten Täter waren über ein Fenster in das Warenhaus eingesteigen. Sie haben sich zuvor vermutlich über einen Zaun Zugang zum Gelände verschafft. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise, über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell