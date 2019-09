Polizei Paderborn

POL-PB: Trunkenheitsfahrt endete beim Wendemanöver im Straßengraben

Paderborn (ots)

Paderborn, Dubelohstraße/Taubenweg Samstag, 28.09.2019, 05:44 Uhr

Am Samstagmorgen fuhr ein alkoholisierter 53-Jähriger mit seinem Pkw auf der Du-belohstraße in Paderborn in Fahrtrichtung Fürstenweg. In Höhe des Taubenweges kam er bei einem Wendemanöver von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßen-graben und verursachte Flurschaden. Glücklicherweise bleib der Fahrer unverletzt. Allerdings wurde bei der anschließenden Unfallaufnahme festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Deswegen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und sein Führerschein einkassiert.

