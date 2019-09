Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in der Stadt meistens gescheitert

Paderborn (ots)

(mb) Einbrecher hatten es in den letzten Nächten auf Geschäfte, eine Schule und ein Restaurant in der Innenstadt abgesehen.

In der Nacht zu Donnerstag versuchten der oder die Täter am Marienplatz die gläserne Eingangstür einer Drogerie aufzubrechen. Gleiches versuchten sie an einer Apotheke in der Westernstraße. Etwas weiter in der Westernstraße gingen sie die Rollläden eines Imbisses an. In allen drei Fällen gelangten die Täter nicht in die Innenräume. An der Leostraße Ecke Husener Straße wurde ein Fenster an einem Schulgebäude aufgebrochen. Aus der Schule erbeuteten die Einbrecher einen geringen Geldbetrag.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch scheiterte ein Einbruchsversuch in ein Restaurant an der Borchener Straße Ecke Breslauer Straße. Hier löste gegen 02.10 Uhr die Alarmanlage aus und schlug die Täter in die Flucht.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

