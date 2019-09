Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzter bei Küchenbrand - Wohnhausstatik beeinträchtigt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Küchenbrand in einem Wohnhaus an der Briegerstraße in Sande hat ein Bewohner am Donnerstag Verletzungen erlitten. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Eine Nachbarin bemerkte das Feuer gegen 14.15 Uhr, nachdem sie einen Knall und anschließend einen Rauchmelder aus dem Haus gehört hatte. Sie alarmierte die Feuerwehr. Auch ein allein anwesender Bewohner (54) des betroffenen Hauses bemerkte den Brandausbruch in der Küche und versuchte das Feuer zu löschen. Dabei zog sich der Mann eine Rauchvergiftung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer griff durch das zerplatzte Küchenfenster auf einen Holzschuppen über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Im Anschluss wurde festgestellt, dass durch eine Verpuffung eine Außenwand um einige Zentimeter verschoben worden war und damit die Statik des Wohnhauses beeinträchtigt ist. Bis zur Prüfung durch einen Sachverständigen des Bauamts bleibt das Haus als nicht bewohnbar gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Paderborner Kripo geführt.

