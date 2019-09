Polizei Paderborn

POL-PB: Vorderrad löst sich aus Kinderfahrrad - 10-jähriger Junge verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat ein Junge am Mittwoch Verletzungen erlitten.

Der 10-Jährige war mit seinem Mountainbike gegen 18.25 auf einem Geh- und Radweg am Rothesportplatz unterwegs. Plötzlich löste sich das Vorderrad aus der Vordergabel. Die Gabel schlug auf den Boden und der Junge stürzte über den Lenker. Er zog sich Verletzungen an Kopf und Beinen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

