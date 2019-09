Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung! Betrügerbanden sind täglich aktiv (mit Korrektur)

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Kaum ein Tag vergeht ohne Betrugsfälle am Telefon. Falsche Polizisten, falsche Enkel, angebliche Mitarbeiter von Microsoft ... - Die Maschen der Täter sind vielfältig und lassen sich kaum in einem Artikel abschließend zusammenfassen. Aktuell ist eine 81-jährige Hövelhoferin Opfer eines falschen Gewinnversprechens geworden und hat mehrere tausend Euro an Betrüger überwiesen. Den Verlust weiterer Tausender verhinderte am Mittwoch ein aufmerksamer Bankmitarbeiter.

Die Polizei weiß nicht, welche Masche tagesaktuell läuft oder welche Bande am Telefon aktiv ist. Nicht selten telefonieren mehrere Tätergruppen unabhängig voneinander in einer Region ihre Opfer ab. Oft aus dem Ausland oder mit gefälschten Telefonnummern. Klar ist eines: Die Kriminellen wollen an das Vermögen der Opfer - das sind meistens Seniorinnen oder Senioren. Um das zu verhindern gilt in allen Fällen dieser Rat der Polizei: Falls jemand am Telefon nach Geld fragt, leihweise oder für andere Zwecke - egal wer es ist oder vorgibt zu sein und wofür das Geld benötigt wird - sollten Angerufene sofort persönlichen Kontakt mit Angehörigen oder einer Vertrauensperson aufnehmen, bevor sie etwas anderes unternehmen. Alternativ ist die Polizei unter der Notrufnummer 110 rund um die Uhr erreichbar.

Wie es die Täter immer wieder schaffen, Geld zu erbeuten und das Opfer weiter unter Druck zu setzen, um noch mehr Vermögen zu ergaunern, zeigt der aktuell bekannt gewordene Fall. Bereits letzte Woche Mittwoch erhielt die 81-Jährige mehrere Anrufe von unterschiedlichen Personen in denen ihr mitgeteilt wurde, sie habe 143.000 Euro gewonnen. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, solle sie eine anteilige Summe an die Agentur überweisen. Arglos ging die Hövelhoferin zur Bank und überwies mehrere tausend Euro auf ein chinesisches Konto. Der Gewinn blieb allerdings aus. Am Mittwoch dieser Woche meldeten sich die Täter erneut. Jetzt waren nochmals fast 10.000 Euro fällig, um die Gewinnsumme ausgezahlt zu bekommen. Als das Opfer dann wieder in der Bank erschien, um die geforderte Summe anzuweisen, wurde ein Bankmitarbeiter aufmerksam und ahnte den Betrug. Die Polizei wurde eingeschaltet und weiterer Schaden verhindert. Das letzte Woche überwiesene Geld ist allerdings verloren.

Informationen und weitere Präventionstipps zu den Betrugsmaschen werden hier näher erläutert: https://polizei.nrw/artikel/trickbetrueger-zocken-immer-mehr-aeltere-menschen-ab-1

Achtung: Auch heute können es Kriminelle sein, wenn Ihr Telefon klingelt! Bitte geben Sie diese Informationen an Ihre älteren Angehörigen, Freunde, Bekannten oder Nachbarn weiter und wiederholen Sie die Warnungen.

