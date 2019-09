Polizei Paderborn

POL-PB: Vollbremsung wegen Fußgänger - drei Verletzte im Linienbus

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf der Friedrichstraße mit drei Verletzten in einem Linienbus ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht einen flüchtigen Fußgänger.

Der 56-jährige Busfahrer steuerte am Donnerstag gegen 08.16 Uhr vom Westerntor in Richtung Neuhäuser Tor die rechte Spur der Haltestelle Westerntor an. Plötzlich lief ein Fußgänger von rechts über die Busspur und der Fahrer musste eine Vollbremsung machen, um eine Kollision zu vermeiden. Im Bus stürzten bei dem Bremsmanöver drei Fahrgäste. Die drei Frauen im Alter von 54, 55, 59 Jahren erlitten Verletzungen und mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher lief zur Busspur direkt an der Friedrichstraße und stieg in einen Bus, der unmittelbar danach abfuhr. Er soll 20 bis 25 Jahre alt, 170 cm groß und dunkelhaarig sein. Der Mann trug eine hellgraue Sweatjacke und einen dunkelblauen Rucksack.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Fußgänger. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

