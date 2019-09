Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! Polizei ahndet 78 Verkehrsverstöße

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Bei ihren wöchentlichen Schwerpunktkontrollen hat die Kreispolizeibehörde Paderborn am Dienstag das Verhalten von und gegenüber Radfahrern und am Donnerstag das Thema Geschwindigkeit in den Fokus genommen. Die regelmäßigen Kontrollen im Kreisgebiet sind Teil des Behördenschwerpunktes #Passauf!, mit dem sich die Polizei für die Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt.

Am Donnerstag stellte die Polizei in Paderborn, Hövelhof und auf der L 776 bei Büren-Wewelsburg 59 Geschwindigkeitsverstöße fest. 16 Verstöße lagen dabei im Bußgeldbereich über 55 Euro. Einem Verkehrsteilnehmer droht ein Fahrverbot von einem Monat.

Bei den Kontrollen am Dienstag erwischte die Polizei sechs Radfahrer, die auf der falschen Straßenseite fuhren. Ansonsten fielen Autofahrer auf. Ein Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, ein weiterer überholte trotz Überholverbots. Eine Person war durch ihr Handy am Steuer abgelenkt. Sie muss nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Neun Autofahrer bogen regelwidrig ab und einer missachtete ein Stoppschild. Insgesamt verzeichnete die Polizei 78 Verkehrsverstöße.

