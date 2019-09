Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hamm-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten am Sonntag, 1. September, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Caldenhofer Weg einzubrechen. Gegen 21.45 Uhr bemerkte die Wohnungsinhaberin die beiden Tatverdächtigen, als sich diese gerade an der Balkontür zu Schaffen machten. Beim Erblicken der Wohnungsinhaberin flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen sind beide zirka 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und trugen schwarze Kapuzenjacken. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

