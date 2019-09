Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in einen Supermarkt

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag, 31. August, gegen 0.30 Uhr, in einen Supermarkt am Caldenhofer Weg einzubrechen. Sie hebelten eine Schiebetür auf und lösten dabei den Alarm aus. In das Gebäude gelangten die Tatverdächtigen nicht. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

