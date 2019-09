Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehl vollstreckt

Hamm-Heessen (ots)

Die Polizei nahm am Samstag, 31. August, gegen 22.30 Uhr, während eines Einsatzes an der Münsterstraße einen 40-Jährigen fest. Gegen den Mann aus Hamm lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Diebstahls vor. Er wurde in die JVA Hamm gebracht.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell