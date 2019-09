Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Gefährdung des Straßenverkehrs

Ottersweier (ots)

Nach derzeitigem Sachstand dürfte unter anderem der vorangegangene Alkoholkonsum eines 58-jährigen VW-Lenkers am späten Montagabend zu einem Verkehrsunfall in der Hubstraße geführt haben. Der Endfünfziger war kurz vor 23 Uhr in Richtung Neusatzer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen angrenzenden Zaun krachte. Er verursachte hierdurch an der Grundstücksbegrenzung einen Schaden von rund 500 Euro. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Bühl stellten die Ermittler fest, dass der Mann mit über zwei Promille "intus" am Steuer seines Wagens gesessen hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

/ya

