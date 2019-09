Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Traktorfahrer schwer verletzt

Oberkirch (ots)

Eine 19-jährige VW-Fahrerin war am Montagabend auf der B28 von Appenweier kommend in Richtung Oberkirch unterwegs. In einem dortigen Kreisverkehr missachtete sie nach ersten Erkenntnissen kurz nach 22 Uhr die Vorfahrt eines darin befindlichen Traktorfahrers und kollidierte mit der landwirtschaftlichen Maschine. Der Traktor kippte durch die Wucht des Zusammenpralls zur Seite und dessen 64 Jahre alter Lenker wurde schwer verletzt. Er musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin kam mit dem Schrecken davon. Die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle wurden durch Kräfte der Feuerwehr Oberkirch unterstützt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bilanzierten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

/ya

