Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Schwer verletzt

Meißenheim (ots)

Nach ersten Ermittlungen dürfte der leichtfertige Einsatz von Spiritus am frühen Sonntagmorgen zu einem Einsatz des Rettungsdienstes und der Beamten des Polizeireviers Offenburg geführt haben. Anlässlich einer Feier in der Friedrichstraße wollte ein 32 Jahre alter Mann nach ersten Erkenntnissen mit der schnell entzündbaren Flüssigkeit ein Feuer entfachen, als es kurz nach 2 Uhr zu einer Stichflamme kam. Hierbei wurden zwei junge Frauen verletzt. Eine der beiden musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen durch einen angeforderten Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

