Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Mit Motorrad gestürzt

Oppenau (ots)

Der Sturz eines Kawasaki-Lenkers führte am Sonntag zum Einsatz von mehreren Rettungskräften, einem Rettungshubschrauber und Beamten des Polizeireviers Achern und des Verkehrskommissariats Offenburg. Der 40 Jahre alte Lenker der Maschine war gegen 14:40 Uhr auf der K5370 zwischen Oppenau und Lierbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt zu Fall kam und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Verkehrskommissariats in Offenburg haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell