Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In Schule eingedrungen

Kehl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Schulgebäude in der Hornisgrindestraße ihr Unwesen getrieben. Nach ersten Ermittlungen sind die ungebetenen Besucher gewaltsam durch ein Fenster in das Innere des Anwesens gelangt und haben anschließend mehrere Schränke durchwühlt. Während über einen möglichen Diebstahlschaden noch nichts Näheres bekannt ist, wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro taxiert. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

