Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Gamhurst - Seitlich weggerutscht

Achern, Gamhurst (ots)

Das seitliche Wegrutschen eines Radfahrers führte am Sonntagvormittag zu schweren Verletzungen des Mannes. Der 67-Jährige war kurz vor 11 Uhr in Begleitung anderer Zweirad-Fahrer auf der Lange Straße unterwegs, als er seitlich, ohne fremdes Zutun, weggerutscht sein soll. Zur Behandlung seiner Blessuren wurde der Velo-Lenker in das Klinikum nach Achern gebracht. /ma

