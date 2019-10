Polizei Paderborn

POL-PB: 14-Jähriger fährt im Auto von Delbrück nach Paderborn

Paderborn (ots)

(mh) Am frühen Freitagmorgen fiel einem Streifenwagen der Paderborner Polizei ein Ford Fiesta auf, der gegen 02.20 Uhr mit defektem Rücklicht über die Friedrichstraße fuhr. Auch, dass er dies sehr langsam tat, kam den Beamten seltsam vor.

Nachdem das Auto in die Marienstraße abgebogen war, stoppte die Polizei das Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass hinter dem Lenkrad ein erst 14 Jahre alter Jugendlicher saß. Er gab an, keinen Führerschein zu besitzen und mit seiner 16-jährigen Beifahrerin aus Delbrück nach Paderborn gefahren zu sein. Nun wolle er wieder zurück, was ihm durch die Beamten untersagt wurde.

Die Polizei kümmerte sich stattdessen, um den Rücktransport des Jungen und der Beifahrerin zu den Eltern. Dazu wurden entsprechende Strafanzeigen wegen des Führens eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis sowie gegen den Halter des Fahrzeugs gestellt.

