Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Frankfurter Weg in Padeborn hat sich ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Der 25-jährige Mann war gegen 16.05 Uhr ohne Fahrradhelm stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich wollte eine 42-jährige BMW-Fahrerin, die in gleiche Richtung fuhr, vom Frankfurter Weg aus nach rechts auf das Gelände eines Restaurants abbiegen. Dabei stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen und der Radfahrer kam zu Fall. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

