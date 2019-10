Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte bei Unfall auf der B

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 1 in Paderborn haben sich am Donnerstagabend vier Personen teilweise schwere Verletzungen zugezogen. Der 34-jährige Fahrer eines Ford Fiestas war gegen 20.54 Uhr mit seinem Auto in Fahrtrichtung Paderborn-Elsen unterwegs. Zwischen der Auffahrt Diebesweg und der Abfahrt Schloß Neuhaus bremste er sein Fahrzeug ab, um mit reduzierter Geschwindigkeit an einem Löschfahrzeug der Feuerwehr vorbeizufahren.

Dieses hatte mit eingeschalteten Warnlicht und Blaulicht am rechten Fahrbahnrand gehalten, um auf der gegenüberliegenden Seite ein in Fahrtrichtung Bad Lippspringe liegen gebliebenes Auto abzusichern. Eine hinter dem Ford fahrende 19-jährige Frau bemerkte das nun langsamer fahrende Auto des 34-Jährigen zu spät. Sie fuhr mit ihrem Audi A 6 nahezu ungebremst auf den Ford auf.

Der Fiesta stieß dadurch gegen die linke Seite des Feuerwehrfahrzeugs und schleuderte in einen Straßengraben. Dort blieb es auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Fords wurde mit leichten Verletzungen per Krankenwagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Die Audifahrerin blieb unverletzt. Ein 29-jähriger und ein 22-jähriger Beifahrer aus ihrem Auto mussten mit schweren Verletzungen, eine weitere 24-jährige Insassin leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 1 komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 26.000 Euro.

