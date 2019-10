Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Tonnen Kupfer gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - In der Nacht zu Mittwoch, 16.10.2019, ist eine Mulde mit Altmetall von einem Betriebsgelände in Brackwede verschwunden.

Ein 61-jähriger Betreiber einer Firma bemerkte am Mittwochmorgen zunächst, dass zwei Tore an den Zufahrten auf das Werksgelände an der Straße Kupferhammer geöffnet waren. Als er an seinem Firmengebäude ankam erkannte er, dass eine Abfallmulde fehlte.

In einer abgestellten Mulde sammelte der 61-Jährige seit längerer Zeit Kupferkabel. Er schätzte den Muldeninhalt auf etwa Vier Tonnen und den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Nach seiner Einschätzung kam für die Diebe zum Abtransport der Beute ein Muldenkipper zum Einsatz.

Der Firmeninhaber grenzte den Diebstahl der Kupferkabel zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 06:45 Uhr, ein.

Die Polizei fragt, wer hat in der Nacht zu Mittwoch etwas Auffälliges oder einen Transport einer Absatzmulde in der Straße Kupferhammer oder im Bereich der angrenzenden Straßen Brockhagener Straße oder Marienfelder Straße beobachtet?

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell