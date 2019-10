Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugdiebe driften mit gestohlenem Auto

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Polizeibeamte suchten in der Nacht auf Dienstag, den 15.10.2019, einen Parkplatz an der Schillerstraße auf, da mehrere Fahrer dort mit ihren Autos Drift- und Schleuderübungen durchführten - Zeugen gesucht.

Gleich mehrere Anwohner meldeten sich am frühen Morgen, gegen 04:00 Uhr, bei der Polizei und berichteten von den wilden Fahrmanövern. Als die Beamten eintrafen fanden sie jedoch nur ein verlassenes Auto vor. Der Dacia Sandero stand auf dem Parkplatz an einem Sportplatz. Die Fahrertür stand offen. Der geflüchtete Fahrer hatte wohl auch einen Beifahrer dabei, da Fußspuren auf dem Armaturenbrett zu erkennen waren.

Auf dem Parkplatz entdeckten die Beamten eine Driftspur.

In der Nacht konnten sie die Halterin des Fahrzeugs noch nicht antreffen. Bei Tagesanbruch bemerkte die 36-jährige Bielefelderin, dass ihr Auto gestohlen worden war und meldete sich bei der Polizei. Sie hatte das Fahrzeug am Vorabend, gegen 20:00 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus an der Plaßstraße abgestellt.

Die Bielefelderin folgte den Beamten und sah sich das Fahrzeug an. Ein Kindersitz, der normalerweise auf der Rücksitzbank lag, stand in der Nähe des Autos an einer Hauswand gelehnt. Scheinbar waren sogar mehr als zwei Personen in dem Auto unterwegs.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet um Hinweise zu den Fahrzeugdieben unter der 0521 5450.

