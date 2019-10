Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann fällt wiederholt auf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt ist ein junger Mann am Dienstag, 15.10.2019, gleich zweimal von der Polizei kontrolliert worden. Im Anschluss an die erneute Kontrolle musste er nach einem Diebstahl die restlichen Nachtstunden im Polizeigewahrsam verbringen.

Zunächst war der 31-Jährige aus Halle / Westfalen gegen 00:30 Uhr bei Streitigkeiten am Bahnhofsvorplatz aufgefallen. Die Polizisten schlossen ihre Überprüfung mit einem Platzverweis gegen den 31-Jährigen ab.

Gegen 04:20 Uhr wurden Streifenbeamte zu einem Diebstahl eines Handys und eines Portemonnaies an den Willy-Brandt-Platz gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf den bekannten 31-Jährigen aus Halle / Westfalen. Das 29-jährige Opfer des Diebstahls und ein Zeuge waren ebenfalls anwesend.

Kurz zuvor hatte der 31-Jährige gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mann ein Samsung A3 und eine Geldbörse von dem 29-Jährigen Gütersloher erbeutet. Der Unbekannte floh vom Willy-Brandt-Platz, während der 31-Jährige mit dem Gütersloher in einen Streit geriet.

Ein 30-Jähriger aus Werther trennte die beiden streitenden Männer. Er hatte den Diebstahl aber nicht beobachtet.

Das Diebstahlsopfer beschrieb den unbekannten Beteiligten:

Der Mann hatte kurze helle Haare und trug einen blauen Kapuzenpulli.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

