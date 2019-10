Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Dellfeld (ots)

Im Laufe des 8.10.2019 kam es in der Zweibrücker Straße zu einem Flurschaden, verursacht vermutlich durch einen Traktor. Dieser war in einen unbefestigten Seitenstreifen gefahren und hat dort einen Sachschaden von ca. 100 Euro verursacht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern hat dieser dann die Örtlichkeit verlassen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken.

