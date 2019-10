Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Am 8.10.2019, gegen 03.40 Uhr, kam es in der Wolfslochstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten weißen Alfa-Romeo. Die Front-, Heck- und die Seitenscheiben der Fahrerseite wurden durch Unbekannt eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise erbeten.

