Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Dienstag befuhr um 14:45 Uhr ein 75jähriger Pkw-Fahrer mit seinem roten Suzuki die Arnulfstraße in Richtung Wasgau. In Höhe des Lidl-Marktes wollte ein 81jähriger Fußgänger die dort dreispurige Fahrbahn überqueren und achtete dabei wohl nicht auf den fließenden Verkehr. Trotz Vollbremsung kann der Suzuki-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wird hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Fahrer und Beifahrerin des Suzuki bleiben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Form einer gerissenen Windschutzscheibe in Höhe von circa. 300 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mai pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

