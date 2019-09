Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Bike aus Autohaus gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am vergangenen Wochenende sind Diebe an der Herforder Straße in ein Firmengebäude eingedrungen und haben ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Der Tatzeitraum lag zwischen Freitag, 13.09.2019, und Montag, 16.09.2019.

Die Einbrecher erschienen zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, auf dem Firmengelände in Nähe der Kreuzung Stadtheider Straße. An einem Gebäude öffneten sie mehrere Türen gewaltsam und betraten einen Ausstellungsraum. Von der Verkaufsfläche entwendeten die Unbekannten ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro und verschwanden damit in unbekannte Richtung.

