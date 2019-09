Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Verkehrsunfall auf dem Ostwestfalendamm

Bielefeld (ots)

MS/ Bielefeld-Gadderbaum Auf dem Ostwestfalendamm kam es am Montagnachmittag erneut zu einem Vekehrsunfall mit Verletzten.

Gegen 15:20 Uhr fuhr eine 43-jährige Fahrerin aus Steinhagen mit ihrem BWM an der Anschlußstelle Johannistal auf den Ostwestfalendamm in Fahrtrichtung Autobahn auf. Hierbei verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw, kollidierte ungebremst mit dem VW einer 23-jährigen aus Rheda und kam anschließend an der Leitplanke zum Stehen. Ein nachfolgender 24-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr trotz einer eingeleiteten Vollbremsung in die Unfallstelle.

Die 43-jährige BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin und ihr 26-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Der 24-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Der BMW und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Ostwestfalendamm in Fahrtrichtung Autobahn gesperrt. Der Vekehr wurde an der Anschlußstelle Johannistal abgeleitet.

