Aus einem unverschlossenen Auto stahl am Mittwoch ein Unbekannter in Göppingen einen Geldbeutel.

Laut Polizeiangaben sei zwischen 7.15 Uhr und 19.30 Uhr in der Silcherstraße ein VW gestanden. Den hatte der Fahrer nicht abgeschlossen. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und stahl den Geldbeutel, der in der Tür abgelegt war. Die Polizei aus Jebenhausen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Tipp der Polizei: "Lassen Sie keine Wertsachen und Taschen aus den Augen oder in Fahrzeugen zurück. Denn Diebe nutzen jede Gelegenheit." Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

