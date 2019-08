Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto brennt in der Stadt

In Flammen stand ein Renault am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm

Gegen 15 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Auto durch die Heidenheimer Innenstadt. Plötzlich drang Rauch aus dem Motorraum, schilderte sie später der Polizei. Sie bog noch beim Eugen-Jaekle-Platz in die Grabenstraße ab. Dann stieg die Frau schnell aus und brachte sich in Sicherheit. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes bekämpften mit einem Feuerlöscher sofort die Flammen. Doch erst der Feuerwehr gelang es, den Brand vollständig zu löschen. Bis dahin entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Defekt am Auto zu dem Brand führte.

