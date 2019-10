Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch "zündeln" auf dem Schulhof

Pirmasens (ots)

Um kurz vor 19:00 Uhr wurde gestern der Brand einer Mülltonne auf dem Schulhof der Wittelsbachschule in der Maler-Bürkel-Straße gemeldet. Der wohl vorsätzlich von unbekannten Tätern in Brand gesetzte Kunststoff-Mülleimer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Eine Gefährdung der Umgebung bestand nicht. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

