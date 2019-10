Polizei Bielefeld

POL-BI: Kriminalpolizei klärt Einbruchserie

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Mitte - Ermittler der Kriminalpolizei haben eine Einbruchserie in der Bielefelder Innenstadt aufgeklärt und die Ermittlungsakten an die Staatsanwaltschaft Bielefeld übergeben. Ein Einzeltäter hatte seit Mitte Dezember 2018 dreizehn Einbrüche verübt.

Den Auftakt der Einbruchserie bildete ein Einbruch in ein Sportgeschäft in der Innenstadt in der Nacht zu Freitag, 14.12.2018. Dieser Tat folgten weitere Einbrüche in Geschäfte und Gaststätten über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel.

Obwohl die Ermittler bereits schnell einen allein handelnden Täter vermuteten, hatten sie zunächst keine bestimmte Person im Visier. Sie führten die Ermittlungsarbeiten konzentriert fort und konnten weitere Geschäfts- und Gaststätteneinbrüche dieser Serie zuordnen.

Bei einem Einbruch am Samstag, 09.02.2019, führten Videoaufnahmen zu einem konkreten Tatverdacht, der weitere Ermittlungen und Untersuchungen ermöglichte. Schließlich identifizierten die Ermittler einen 40-jährigen Tatverdächtigen, dem die dreizehn Einzeltaten angelastet werden.

In dem Tatzeitraum wohnte der polizeibekannte 40-Jährige in Halle / Westfalen. Im März verzog der Tatverdächtige in ein anderes Bundesland. Die Verfahrensakten mit dem Ermittlungsergebnis übergab das Kriminalkommissariat 12 mittlerweile an die Staatsanwaltschaft Bielefeld.

