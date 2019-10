Polizei Bielefeld

POL-BI: Streit um Zigarette endet mit Verletzten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Mithilfe bei der Aufklärung einer Körperverletzung, die sich am Samstag, 12.10.2019, am neuen Rathausgebäude ereignete. Auch ein Angreifer soll dabei am Knie verletzt worden sein.

Ein 41-jähriger Bielefelder rauchte mit einem anderen Mann gegen 01:50 eine Zigarette am Rathausplatz, als eine Personengruppe auftauchte. Die Gruppe bestand aus vier jungen Männern und zwei jungen Frauen.

Ein Unbekannter dieser Gruppe fragte den 41-Jährigen nach einer Zigarette. Im Gespräch stritten die beiden miteinander, wer sich zur Übergabe der Zigarette auf den anderen zubewegen sollte. Plötzlich näherte sich der junge Mann und schlug dem rauchenden Mann ins Gesicht.

Während der 41-Jährige zu Boden fiel, trat er in Richtung des aggressiven Angreifers und traf ihn im Kniebereich. Der Mann stürzte ebenfalls und seine drei Begleiter schlugen auf den liegenden Bielefelder ein.

Wenig später halfen die drei jungen Männer ihrem gestürzten Komplizen auf. Sie stützten ihn, weil er nicht von allein gehen konnte und verschwanden in Richtung der Turnerstraße.

Der 41-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die Beschreibungen der tatverdächtigen Männer:

Der Mann, der am Knie verletzt wurde, war etwa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und hatte dunkle Haare.

Der zweite Mann war ebenfalls circa 25 Jahre alt und ungefähr 193 cm groß. Er trug kurze, dunkle Haare und ein weißes langes Kapuzenshirt mit Reißverschluss.

Der dritte Mann war auch ungefähr 25 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er hatte dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und eine korpulente Statur. Er trug eine dunkle Jacke und einen dunklen Hoodie.

Alle vier beteiligten Männer beschrieb das Opfer als "Südländer".

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell