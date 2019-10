Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Oliven gegen Hochzeitskorso

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld-Mitte - Unbekannte bewarfen am Samstagnachmittag einen Porsche mit einem Olivenglas und verursachten Sachschaden.

Gegen 16:25 Uhr am Samstag, 12.10.2019, fuhren mehrere Autos einer Hochzeitsgesellschaft die Beckhausstraße stadteinwärts entlang, als ein Teilnehmer des Korsos in seinem Porsche 911 Carrera nahe der Ampel an der Kreuzung Herforder Straße plötzlich einen lauten Knall wahrnahm. Beim Blick nach hinten musste er dann feststellen, dass die Heckscheibe seines Wagens komplett zerborsten war.

Der 29-jährige Porschefahrer hielt an und fand schließlich auf dem Rücksitz des Autos ein Schraubglas mit Oliven vor, das offensichtlich die Heckscheibe durchschlagen hatte.

Zeugen berichteten den vor Ort eingesetzten Polizeibeamten, dass sie sehen konnten, wie ein Gegenstand in Richtung des Porsches flog. Möglicherweise wurde das Glas aus einem der Häuser in Höhe des Tatortes geworfen.

Die Teilnehmer der Hochzeitsgesellschaft fielen kurz zuvor durch Hupen auf, hatten sich aber ansonsten völlig normal und regelkonform im Straßenverkehr bewegt.

Die Motivlage des unbekannten Täters ist derzeit unklar. Die Polizei erstattete Strafanzeige und ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

