Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer beschädigt vier Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Dienstagmorgen, 15.10.2019, hat ein Mann in der Innenstadt nach den bisherigen Erkenntnissen vier geparkte Autos beschädigt. Zeugen ist es zu verdanken, dass Polizeibeamte den Tatverdächtigen stoppen konnten.

Ein 30-jähriger Anwohner und ein 53-jähriger Bielefelder beobachteten um 02:26 Uhr einen grölenden Mann, der durch die Körnerstraße zog und gegen abgestellte Autos schlug und trat. Beide Zeugen nahmen Kontakt zur Polizei auf. Dabei verfolgte der 53-Jährige den alkoholisierten Randalierer in sicherem Abstand.

Als Polizeibeamte den beschriebenen Tatverdächtigen am Rathausplatz kontrollierten, zeigte sich der 19-Jährige aus Halle / Westfalen sehr aggressiv und schrie die Beamten an. Er war der Meinung, nichts Verbotenes gemacht zu haben.

Tatsächlich hatte der junge Mann insgesamt drei Autos in der Turnerstraße und einen Pkw in der Körnerstraße beschädigt. Kratzspuren fanden die Beamten jeweils an den Beifahrerseiten und weitere Beschädigungen an den rechten Außenspiegeln. Teilweise waren die Spiegelgläser aus den Halterungen gebrochen oder die Gläser waren gesplittert. Den Sachschaden an den vier Pkw schätzten die Polizeibeamten auf mindestens 1.000 Euro.

Der 19-Jährige musste den Polizisten ins Gewahrsam folgen, um ihn von erneuten Sachbeschädigungen abzuhalten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell