POL-PB: Anzeige gegen E-Scooter-Fahrer

Paderborn (ots)

(mb) Angeblich habe er nicht gewusst, dass E-Scooter im Straßenverkehr zugelassen und versichert sein müssen. Das war die Entschuldigung eines 29-Jährigen Mannes, der am Mittwoch an der Detmolder Straße mit einem Elektroroller unterwegs war. Einer Polizeistreife war der auf dem Geh-/Radweg stadteinwärts fahrende Rollerfahrer morgens gegen 08.00 Uhr aufgefallen. An dem Zweirad war kein Versicherungskennzeichen aufgeklebt. Bei der Kontrolle konnte der Mann weder den vorgeschriebenen Versicherungsnachweis noch eine Betriebserlaubnis vorweisen. Gegen ihn läuft jetzt eine Strafanzeige.

Die wichtigsten Bestimmungen und Tipps zu E-Scootern, die im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden, sind hier kompakt dargestellt: https://polizei.nrw/e-scooter

