Polizei Paderborn

POL-PB: Junge auf Fahrrad gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht an einem Parkplatz an der Neuhäuser Straße in Paderborn sucht die Polizei nach einem Rad fahrenden Kind.

Der etwa 10 bis 14-jährige Junge war am vergangenen Mittwoch gegen 09.20 Uhr auf dem rechten Gehweg in Richtung Neuhäuser Tor unterwegs. Dort musste er einem Auto ausweichen, welches von dem Parkplatz eines Supermarktes aus auf die Neuhäuser Straße auffahren wollte. Der Radfahrer fuhr auf den Parkplatz, prallte dabei gegen einen parkenden schwarzen Mercedes A-Klasse und beschädigte dort das linke hintere Rücklicht. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Neuhäuser Tor fort. Bekleidet war er mit einer kurzen, hellen Hose und einem knallig gelben Schlumpf-Pullover. Er hatte kurze blonde Haare und Kopfhörer in den Ohren.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fahrradfahrer und dem Unfallgeschehen an die Telefonnummer 05251/3060.

