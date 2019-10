Polizei Paderborn

POL-PB: Tage des Einbruchschutzes am 26. und 27. Oktober

Bild-Infos

Download

Kreis Paderborn (ots)

"Riegel vor" heißt das Motto, unter dem die Kreispolizeibehörde Paderborn schon seit Jahren über Möglichkeiten zum Schutz vor Einbrechern berät. Am 26. und 27. Oktober finden dazu wieder die Tage des Einbruchschutzes statt. Veranstaltungsort ist jeweils von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Kreishandwerkerschaft Paderborn in der Waldenburger Str. 19.

Die Polizei kooperiert bei "Riegel vor" mit der Schutzgemeinschaft Paderborn des Netzwerks "Zuhause sicher", in dem sich Handwerksbetriebe zusammengeschlossen haben. Sie werden während der Veranstaltung, ebenso wie die Verbraucherzentrale und das Paderborner Unternehmen Hartmann-Tresore, mit Informationsständen vertreten sein. Fachvorträge der jeweiligen Experten vor Ort gehören ebenfalls zu den Tagen des Einbruchsschutzes.

So wird Werner Tegeler, Energieberater für die Verbraucherzentrale, am Samstag und am Sonntag um 11.00 Uhr über moderne Fenster und Türen sprechen. Mirko Bursian von der Feuerwehr Paderborn gibt am Samstag 12.00 Uhr Tipps zum vorbeugenden Brandschutz. Michael Horn (Sa. 13.00 Uhr/So. 15.00 Uhr) von der Firma Horn spricht über das Für und Wider von Kamera-Überwachung. Markus Hartmann (Sa. u. So. 14.00) von Hartmann Tresore informiert über zertifizierte Tresore.

Kriminalhauptkommissar Jürgen Neuhoff aus dem Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Paderborn (Sa. 15.00 Uhr/So. 13.00 Uhr) rundet das Vortragsangebot mit einem Vortrag zu Täterarbeitsweisen und den Möglichkeiten des mechanischen Einbruchschutzes ab.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell