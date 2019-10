Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Autos am Wochenende gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) In Elsen sind am vergangenen Wochenende ein Ford und ein BMW gestohlen worden.

Der erste Autodiebstahl fiel am Samstag gegen 07.10 Uhr an der Metropstraße auf. Die Besitzer eines weißen Ford Kuga hatten ihren Wagen am Freitagnachmittag unter dem Carport an ihrem Einfamilienhaus abgestellt. Über Nacht war das mit einem keyless-go-System ausgestattete Fahrzeug entwendet worden. Das zwei Jahre alte SUV hatte ein PB-Kennzeichen, schwarze 19 Zoll Felgen, rote Bremsbeläge und ein großes Panoramaschiebedach.

Gegen 08.20 Uhr wurde an der Nesthauser Straße ein weiterer Autodiebstahl bemerkt. Der weiße BMW M3 soll laut Zeugen morgens gegen 07.00 Uhr noch in der Einfahrt gestanden haben. In diesem Fall konnte das Auto vermutlich nicht von den Tätern geöffnet werden. Die Diebe hatten den Wagen wahrscheinlich auf ein Transportfahrzeug oder einen Transportanhänger gezogen. Das ebenfalls in Paderborn zugelassene Fahrzeug hatte blaue Felgen und blaue Spoilerlippen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

