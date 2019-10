Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Einbruchsversuche in Schloß Neuhaus gescheitert

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag waren vermutlich zwei Einbrecher in Schloß Neuhaus vergeblich auf Beutezug.

Der Bewohner einer Parterrewohnung eines Mehrparteienhauses am Schatenweg wurde nachts gegen 02.45 Uhr durch Geräusche vor dem Schlafzimmerfenster wach. Er entdeckte zwei Personen vor dem Fenster. Jemand griff durch das gekippte Fenster und versuchte an den Riegel zu gelangen. Der Bewohner schrie laut auf und schlug die Täter damit in die Flucht. Er konnte noch beobachten, wie die zwei Gestalten in Richtung Krakostraße über einen Zaun sprangen und verschwanden.

Nachmittags wurde ein Einbruchsversuch in ein Reihenhaus am Hachmannweg entdeckt. Auch hier hatten die Täter versucht, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus zu gelangen, was allerdings misslang.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Hinweis:

Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! An den "Tagen des Einbruchschutzes" am kommenden Wochenende informieren Polizei, Unternehmen aus dem Netzwerk "Zuhause sicher" sowie die Verbraucherzentrale und andere Institutionen über sinnvolle Maßnahmen, um Haus und Wohnung sicherer zu machen. Die Veranstaltung mit Infoständen und Vorträgen findet Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr in der Kreishandwerkerschaft Paderborn, Waldenburger Straße, statt. Das Programm ist auf https://paderborn.polizei.nrw/ eingestellt.

