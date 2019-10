Polizei Paderborn

POL-PB: 120 Teilnehmer bei Demonstration gegen Krieg in Nordsyrien

Paderborn (ots)

(mh) Störungsfrei verlief die Demonstration gegen den Krieg in Nordsyrien am Freitagabend in Paderborn. Rund 120 Teilnehmende hatten sich gegen 18 Uhr zunächst am Hauptbahnhof versammelt, um von dort im Anschluss zum Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche zu gehen. Während des Demonstrationszuges, der durch die Polizei begleitet wurde, musste die Bahnhofstraße vom Westerntor aus bis zum Hauptbahnhof für rund 30 Minuten gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Versammlung endete um 19.10 Uhr.

