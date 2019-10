Polizei Paderborn

POL-PB: 2 Verletzte und Sachschaden bei einer Motorradtour

Büren-Wewelsburg (ots)

33142 Büren - Wewelsburg, Verlängerung der Straße Schürenberg Samstag, 26.10.2019, 09:45 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr eine Kolonne von ca. 10 Motorradfahrern aus Osnabrück die Verlängerung der Straße Schürenberg zwischen den Windrädern südlich von Wewelsburg. Als die Kolonne verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte ein 64 - jähriger Kradfahrer dies auf Grund der noch tief stehenden Sonne zu spät und versuchte noch nach rechts auszuweichen und an seinem Vordermann vorbeizufahren. Dabei stieß er seitlich mit geringer Geschwindigkeit gegen die beiden vor ihm befindlichen Kräder, so dass diese umfielen. Bei dem Unfall wurden ein 61 - jähriger und ein 62 - jähriger Motorradfahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden an insgesamt drei Krädern.

